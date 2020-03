In Limburg zijn vandaag 21 huiszoekingen uitgevoerd in het kader van de drugsgerelateerde aanslagen die Antwerpen sinds 2014 teisterden. Daarbij werd een heus wapenarsenaal aangetroffen, zoals een raketlanceerder met antitankgranaat.

De huiszoekingen werden uitgevoerd in twee aan elkaar gelinkte strafonderzoeken. In het Limburgse luik werden 21 huiszoekingen uitgevoerd, onder meer in Genk, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder ...