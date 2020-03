Hasselt -

Een 52-jarige Hasselaar is woensdag in Hasselt veroordeeld tot zes maanden cel en 400 euro boete nadat hij zijn woede meermaals koelde op zijn 15-jarige dochter. De feiten kwamen aan het licht nadat de politie op 10 maart 2018 een melding over de verdwijning van het meisje ontving.