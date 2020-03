Sporting Lokeren betaalt schulden aan de Voetbalbond: schrapping voorlopig afgewend

De bondsschulden die voetbalclub Lokeren voor 18u moest betalen werden vanmiddag aan de KBVB voldaan. De tweedeklasser is bijgevolg niet meer in staat van schrapping. De eerste kaap richting de redding is genomen. Het bestuur van de club wil in de volgende uren de tweede kaap ronden: een nieuwe investering of overname om de toekomst veilig te stellen.