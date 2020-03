Harvey Weinstein kent zijn straf: 23 jaar gevangenis voor verkrachting en aanranding

Harvey Weinstein moet 23 jaar naar de gevangenis voor de verkrachting en aanranding van twee vrouwen waar de gevallen filmproducent twee weken geleden schuldig aan was bevonden. De openbaar aanklager vroeg de maximumstraf van 25 jaar, maar de rechter was mild voor de 67-jarige Amerikaan.

In een rolstoel en met handboeien aan werd Weinstein woensdag de rechtbank in New York binnengereden door de politie. De fel verzwakte man luisterde er naar de laatste woorden van de vrouwen die hem beschuldigd ...