Isabel Marant voegt brillen toe aan de collectie

Het Franse modelabel Isabel Marant bestond tot voor kort voornamelijk uit kleding, maar nu komt er een assortiment brillen bij. De collecties worden een samenwerking met het Italiaanse bedrijf Safilo. Dat melden beide merken in een persbericht.

De twee bedrijven hebben een overeenkomst ondertekent om de komende tien jaar samen te werken. Sailo zal in opdracht van Marant zowel optische brillen als zonnebrillen ontwerpen. De eerste monturen krijgen we te zien tijdens de modeshow voor lente en zomer 2021. “We zochten naar een partner die onze visie op mode kan vertalen naar een accessoire van deze tijd”, staat er in het persbericht van Marant te lezen.

Safilo, dat sinds 1934 bestaat en naar eigen zeggen de stijl van het Parijse merk in de ontwerpen wil verwerken, werkt vaak samen met grote modehuizen aan brillenlijnen. Het bedrijf ontwierp in het verleden al voor onder meer Dior, Fendi, BOSS, Givenchy, Missoni en Tommy Hilfiger.