EuroMillions Basket League ligt stil tot 3 april: eerste klasse basketbal bij de mannen opgeschort door coronavirus

De Euromillions Basket League opgeschort tot 3 april door coronavirus. Dat laat de Pro League, de liga die de eerste klasse basketbal bij de mannen organiseert, weten. “Dat werd na overleg met de tien eersteklassers beslist”, aldus voorzitter Arthur Goethals van de Pro League. De competitie gaat drie weken in ‘lockdown’.

Concreet: de speeldagen van 13-15 maart, 20-22 maart en 28-29 maart worden uitgesteld.

“De competitie herneemt op 3 april. We zullen twee speeldagen op één week betwisten en de clubs mogen een back-to-back organiseren en dus twee wedstrijden op één weekend. De uitgestelde speeldagen zullen in principe ingelast worden op respectievelijk woensdag 8, 15 en 22 april,” aldus voorzitter Arthur Goethals.

Waarom de clubs niet achter gesloten deuren spelen zoals bijvoorbeeld in Spanje, is duidelijk: zij willen de inkomsten van onder meer ticketing en vip-diners niet mislopen.

Vrouwenfinale gaat wel door

De finale van de Beker van België bij de vrouwen gaat zondag 8 maart in sporthal De Schalk in Willebroek door. In deze zaal is de capaciteit 1.000 toeschouwers. Castors Braine neemt het tegen Phantoms Boom op. Dit evenement gaat door, net zoals de competitie in de lagere reeksen en bij de jeugd.

Sam Van Rossom speelt in Spanje zonder publiek

De Spaanse ACB, na de NBA de beste clubcompetitie in het basketbal op deze aardbol, heeft wel drastisch ingegrepen. “De volgende twee weken spelen we zowel in de competitie als Europees in Spanje achter gesloten deuren. Mijn gevoel zegt dat het nog langer duren vooraleer de fans opnieuw binnen mogen,” zegt Belgian Lion Sam Van Rossom van de Spaanse topclub Valencia.

Zijn vriendin en Belgian Cat Jana Raman werkt donderdagavond met Valencia de heenwedstrijd van de kwartfinale van de FIBA EuroCup in Castors Braine af. “Wij arriveren vandaag in België en de wedstrijd gaat nog steeds met publiek door hebben we vernomen,” zei Raman net voor de afreis naar Brussel.

Naast Sam Van Rossom en Jana Raman spelen met Pierre-Antoine Gillet, Quentin Serron, Kevin Tumba, Manu Lecomte, Maxime De Zeeuw en Heleen Nauwelaers nog 6 Belgian Lions &Cats in de Spaanse ACB en Lega Feminina.