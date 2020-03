Bulgaarse bende huurt verschillende Limburgse loodsen voor cannabisplantages

Zeven Bulgaren, drie Turken en twee Nederlanders kregen dinsdag voor de Tongerse rechtbank celstraffen tussen 15 maanden en vijf jaar en geldboetes van 6.000 euro, al dan niet met uitstel, voor het huren van vier loodsen in Hechtel-Eksel en Hoeselt om cannabisplantages op te stellen. In totaal werd er een bedrag van 100.000 euro verbeurd verklaard.

Op 4 november 2015 kreeg de politie een anoniem telefoontje met de tip dat er in een loods in de Molenstraat in Hoeselt cannabis zou geoogst worden. De locatie was al bekend bij de politiediensten door ...