Ex-koppel zet cannabisplantage op in huurhuis in Maaseik

Maaseik -

Een 32-jarige vrouw uit Maaseik en haar 28-jarige Nederlandse ex-vriend riskeren elk een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 8.000 euro voor het opstellen en onderhouden van een cannabisplantage van 477 plantjes in een huurwoning in Maaseik. De vrouw gaf toe dat ze haar woning ter beschikking had gesteld. De twintiger schuift alle verantwoordelijkheid af op zijn ex.