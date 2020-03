Aanhoudende regen zorgt voor eerste problemen op wegen, in tuinen en kelders

Diepenbeek / Hasselt / Maaseik / Lanaken -

Door de aanhoudende regen raakt de grond stilaan verzadigd: grachten lopen vol en weilanden staan blank. Sinds vandaag komen ook straten en fietspaden blank te staan. In Diepenbeek zijn de Molenstraat en Lutselusstraat al afgesloten. Het hoge grondwaterpeil zorgt in kelders voor de insijpeling van water. Bij de Limburgse brandweerkorpsen komen de eerste meldingen binnen voor wateroverlast in de buurt van huizen.