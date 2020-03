Thierry Neuville maakt zich op voor eerste gravelrally van het seizoen

In de nacht van donderdag op vrijdag gaat met een dubbele superspecial in het Mexicaanse Guanajuato de rally van Mexico van start, de derde van in totaal dertien rally’s die meetellen voor het WK rally 2020. Na twee manches leiden Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) en Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) met gelijk aantal punten. Na twee winterrally’s wordt Mexico de eerste onverharde rally van het seizoen.

De Est Markko Märtin won in 2004 de allereerste rally van Mexico. De wedstrijd is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde op de WK-kalender. Enkel in 2009 werd de rally niet in het WK opgenomen. Sébastien Loeb won de rally tussen 2006 en 2012 zes keer op rij en is daarmee recordhouder. Sébastien Ogier won vijf keer, met drie verschillende wagens. Als Ogier dit jaar zou winnen, evenaart hij het record van Loeb. opmerkelijk: dan zou hij dat gedaan hebben met vier verschillende wagens.

De rally van Mexico telt 24 klassementsritten, goed voor 324.85 competitieve kilometers gespreid over vier dagen. De uitvalsbasis is sinds 1998 Léon. Op donderdag is er de traditionele shakedown in de vooravond plaatselijke tijd gevolgd door een officiële en kleurrijke openingsceremonie die traditioneel wordt bijgewoond door tienduizenden uitzinnige toeschouwers. Niet veel later worden twee korte klassementsritten van elk 1.12 km gereden in de straten van Guanajuato.

Op vrijdag trekken de deelnemers de bergen in. De dag begint met een klassieker: de 31.45 km lange klassementsrit van El Chocolate die de rijders meetroont naar een hoogte van 2700 m boven de zeespiegel, meteen het hoogste punt van het WK. In totaal zijn er op vrijdag elf klassementsritten.

Zaterdag wordt met 133.74 km aan klassementsritten de langste dag van de rally. De deelnemers krijgen negen klassementsritten voor de wielen geschoven. Op zondag worden er slechts drie ritten gereden waaronder Otates, met 33.61 km de langste rit van de rally. De wedstrijd eindigt traditioneel met de powerstage, een rit van 9.64 km.

Foto: Photo News

Neuville start met vertrouwen: “Zou leuk zijn dit jaar te winnen”

Na zijn zege in de rally van Zweden en zijn derde plaats in de Monte Carlo werpt Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) zich op tot een extra titelkandidaat. De Brit kom in Mexico in een nieuwe situatie terecht en zal als WK-leider het parcours moeten openen gevolgd door Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) en Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) start als zesde. Hij krijgt dus een schoongeveegd parcours voor de wielen geschoven en is daarmee in het voordeel.

Elfyn Evans en Thierry Neuville staan na twee WK rally’s met gelijk aantal punten aan de leiding in de tussenstand van het WK. Omdat Evans met een zege en een derde plaats gemiddeld betere resultaten kan voorleggen dan Neuville moet hij als eerste de baan op. “Mexico is net als de twee voorbije rally’s eentje met een specifiek karakter. Wij moeten ons als rijder daaraan zien aan te passen”, zegt Elfyn Evans. “Voor mij persoonlijk komt daar nog eens bij dat ik dat moet doen met een nieuwe wagen. Als eerste de baan op moeten wordt niet makkelijk. Maar daar mogen we niet bij stilstaan. De focus ligt op het uitvoeren van onze job.”

Na winst in de Monte Carlo en een zesde plaats in Zweden deelt Neuville de WK-leiding met Evans. Thierry Neuville stond acht keer aan de start in Mexico. Zijn beste resultaat is de derde plaats. “De rally van Mexico is het eerste ‘zomerse’ evenement met warmere temperaturen dan in Monte Carlo en Zweden, maar ook met grote hoogte en enkele veeleisende lange etappes. Het zijn zware omstandigheden, vooral wanneer je helemaal vooraan moet starten. Ik heb mooie herinneringen aan Mexico. In 2013 stond ik er voor het eerst op het podium. In 2014 werd ik opnieuw derde en bezorgde ik Hyundai Motorsport een eerste podium. Het is altijd een van de rally’s geweest die ik wilde winnen. Ik ben er nog nooit in geslaagd. Het zou leuk zijn om daar dit jaar verandering in te brengen.”