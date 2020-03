Plannen om jacht in militaire domeinen tijdelijk te verbieden: jagers roepen op tot overleg

Hasselt / Leopoldsburg / Houthalen-Helchteren -

De jacht in de militaire domeinen van Leopoldsburg en Houthalen-Helchteren voor minstens vier maanden opschorten zodat wolvin Noëlla in alle rust kan werpen, is een van de maatregelen die morgen tijden het wolvenplatform wordt bekendgemaakt. De jachtsector laat vandaag al weten dat zo’n maatregel overdreven en totaal ongepast is.