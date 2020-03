LeBron James trekt z’n dreigement over coronavirus in: “Luisteren naar mensen die het van dichtbij volgen”

LA Lakers-vedette LeBron James is teruggekomen op zijn dreigement om niet te spelen als er geen publiek toegelaten wordt op NBA-wedstrijden uit voorzorg voor het coronavirus.

“Uiteraard gal ik heel teleurgesteld zijn als er geen fans aanwezig kunnen zijn, maar tegelijkertijd moet je luisteren naar de mensen die heel het gebeuren van dichtbij volgen”, verklaarde James. “Als zij denken dat het beter is voor de veiligheid van de spelers, dan zullen we allemaal luisteren”.

De sterspeler van de Lakers reageerde eerst nog tegendraads na de zege van z’n ploeg tegen Milwaukee afgelopen weekend. “Spelen zonder fans? Nee, dat is onmogelijk. Het is daarvoor dat ik speel, dus als ik in een zaal kom waar geen publiek zit, dan speel ik niet”.

Communiqué NBA

De NBA stuurde vrijdag een communiqué uit naar de teams dat het gestart was met het “ontwikkelen” van plannen om de komende wedstrijden af te werken met enkel de hoogst noodzakelijke personen aanwezig. Dit zou betekenen dat ook journalisten niet toegelaten zouden zijn in de zaal. In de memo staat ook te lezen dat elke ploeg voorbereid moet zijn om de temperaturen te meten van spelers, de staff, de scheidsrechters en elke andere persoon die present is bij een wedstrijd. Er zijn momenteel 791 besmettingen in de Verenigde Staten. 27 mensen stierven aan het coronavirus.

Foto: AFP

Lakers verliezen in eigen zaal van Brooklyn

De Los Angeles Lakers wonnen vier wedstrijden op rij, maar gingen dinsdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) in eigen zaal de boot in tegen Brooklyn. De Lakers verloren met 102-104.

LeBron James (29 ptn) en Anthony Davis (26 ptn) lieten zich bij de Lakers opmerken, maar dat volstond dus niet. Spencer Dinwiddie (23 ptn) en Caris LeVert (22 ptn) blonken in het winnende kamp uit. De Lakers, die hun veertiende partij van het seizoen verloren (tegen 49 zeges), blijven wel in het westen aan kop en hebben hun ticket voor de play-offs al beet.

De Clippers (44 zeges / 20 nederlagen), tweede in het westen, wonnen tegen rode lantaarn Golden State met 131-107. Niet minder dan zeven spelers van het team uit Los Angeles namen minstens tien punten voor hun rekening, waaronder Kawhi Leonard (23 ptn).

In het oosten knoopte Boston, na vier nederlagen in vijf wedstrijden, weer aan met de zege. De Celtics (43/21), derde in het oosten en al zeker van een stek in de play-offs, haalden het met 114-111 van Indiana.