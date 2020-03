Pindakaas met M&M’s en Snickers nu ook in ons land verkrijgbaar

Albert Heijn lanceert in samenwerking met M&M’s en Snickers twee nieuwe pindakazen. De potten staan ook in ons land in de winkelrekken.

Nederlanders zijn al jaren dol op pindakaas, maar de Belgen moeten daar niet langer voor onderdoen. En dus brengt Albert Heijn ook bij ons zijn pindakaas met M&M’s of Snickers uit. In de ene versie zitten echte stukjes M&M’s en pinda, in de andere melkchocolade en karamel.

De potten van telkens 225 gram kosten 2,79 euro en zijn vanaf nu verkrijgbaar bij de Nederlandse supermarktketen. Een nadeel, zo’n pot bevat wel dubbel zoveel suiker als gewone pindakaas. Maar dat laten de meeste pindakaasfans niet aan hun hart komen. Toen Albert Heijn het nieuws bekendmaakte via Instagram, kon die post al snel op meer dan 5.000 likes en 1.500 reacties rekenen.