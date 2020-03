Prins Harry praat zijn mond voorbij in telefoongesprek met valse Greta Thunberg

De wereld wordt geleid door enkele erg zieke mensen en het gaat veel beter met hem sinds hij het Verenigd Koninkrijk verlaten heeft. Dat heeft de Britse prins Harry verteld aan de telefoon tegen een bende Russische grappenmakers, die zich voordeden als Greta Thunberg en haar vader. Zij postten het fragment online. Dat meldt The sun .

Met open ogen trapte Harry (35) in de grap van de Russen Vladimir Kuznetsov en Alexei Stolyarov toen hij op oudejaarsavond en op 22 januari, telkens in zijn nieuwe woonst op Vancouver Island in Canada ...