Naomi Campbell beschermt zich wel heel drastisch tegen coronavirus

Het is Naomi Campbell menens om niet besmet te worden met het coronavirus en dus nam het Britse model geen halve maatregelen toen ze moest vliegen. Ze hulde zich in een ontsmettingspak, latex handschoenen, een mondkapje en een bril.

Gewapend met een wit onstmettingspak, roze latex handschoenen, een blauw mondkapje en labobril verscheen Naomi Campbell dinsdag op de luchthaven. “Gezondheid boven alles, binnenkort plaats ik hiervan een video op mijn YouTube- kanaal”, schrijft ze bij de foto’s die ze van haar bijzondere outfit deelde op Instagram.

Het 49-jarige topmodel staat bekend om haar smetvrees. Zo postte ze eerder al eens een filmpje waarin te zien is hoe ze haar first class vliegtuigstoel grondig ontsmet en poetst met doekjes. Ze ligt ook alleen op haar eigen meegebrachte deken en stijgt niet op voordat alles onder handen genomen is. Die video ging toen viraal.

Hoewel er vorig jaar hier en daar nog wat lacherig werd gedaan over Naomi’s smetvrees, zien haar volgers er nu wel het doel van in. “Waar koop ik ook zo’n pak? Ik wil dit ook dragen tijdens het reizen”, schrijft iemand. “Wow, dit brengt mij op ideeën. Je hebt helemaal gelijk, in een vliegtuig loop je binnen de kortste keren iets op. Bovendien zie je er nog cool uit ook.”