Organisator Olympische Spelen maakt mogelijk uitstel voor het eerst concreet: “Als Tokio 2020 niet doorgaat, dan verschuiven naar 2021 of 2022”

Voor het eerst maakt het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio 2020 een mogelijk uitstel wegens de coronacrisis concreet. “Als we worden verplicht om de Spelen uit te stellen, dan zijn de beste opties de Spelen meteen te verschuiven naar 2021 of 2022”, zegt Haruyuki Takahashi in een gesprek met de Wall Street Journal. De man is een van de 25 leden van het uitvoerend comité van Tokio 2020 en een belangrijke stem.