Teamleden van twee F1-teams in quarantaine voor coronavirus

Drie teamleden van de F1-teams McLaren en Haas zijn in zelfquarantaine gegaan nadat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus.

Het gaat om één teamlid van McLaren en twee teamleden van het Amerikaanse Haas F1 team. De teamleden zijn in zelfquarantaine gegaan nadat ze symptomen van het coronavirus vertoonden.

De teamleden lieten zich in een speciaal ingerichte ruimte op het circuit van Albert Park, waar komend weekend de eerste race van het nieuwe F1-seizoen plaatsvindt, testen op het coronavirus. Vervolgens keerden ze terug naar het hotel om daar in zelfquarantaine te gaan.

Het in zelfquarantaine gaan is één van de noodmaatregelen die de teams hebben wanneer ze geconfronteerd worden met COVID-19. Er wordt door de F1-teams echter ook veel aan preventie gedaan.

Momenteel is het wachten op de testuitslagen of het al dan niet om het coronavirus gaat dat ondertussen heel de wereld in haar greep houdt. Indien de teamleden effectief het coronavirus hebben wordt het uitkijken of de F1-race in Australië al dan niet zal doorgaan.

