Heusden-Zolder - Dr. prof. Hendrik Cammu was te gast in CC Muze met zijn voordracht over de rol van voeding en bewegen om gezond te zijn.

Met de uitspraak: "Dansen is beter dan op je eten letten”, verraste dr. prof. Hendrik Cammu de Neosleden van Heusden-Zolder tijdens zijn voordracht in CC Muze. Op een wetenschappelijk onderbouwde, maar wel toegankelijke manier, legde hij uit wat de rol is van voeding voor onze gezondheid en onze levensverwachting. In de stroom van nieuwe, en soms tegenstrijdige, onderzoeken over voeding en beweging verliezen we soms de weg. Twee uur en half bewegen per week is al bijzonder heilzaam en met mate en gevarieerd eten, blijft het belangrijkste voedingsadvies. Roken en alcohol prijken bovenaan de lijst van heimelijke doders. Tot slot was er een tip voor eenzame mannen: “Zorg voor een hond, die brengt structuur in je leven.”