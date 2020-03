Trump roept zich uit tot winnaar in Republikeinse voorverkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar in alle zes voorverkiezingen van dinsdag bij de Republikeinen. Op Twitter heeft hij dinsdag (lokale tijd) de kiezers in de staten Idaho, Washington, North Dakota, Michigan, Missouri en Mississippi bedankt voor hun steun.

In tegenstelling tot bij de Democraten, houden de Republikeinen enkel ‘pro forma’ voorverkiezingen. Binnen de partij is er geen ernstige uitdager voor Trump. Hij is dan ook zeker van de Republikeinse ...