 Artistiek en politiek Brussel voor 6 Humane wetenschappen

Bree - Kunst en politiek vormen twee essentiële leeronderdelen van de leerstof cultuurwetenschappen. Vandaar dat de humane wetenschappers van het Sint-Augustinusinstituut op 5 maart onze hoofdstad artistiek en politiek verkenden.

Eerder dit schooljaar hadden onze leerlingen het hoofdgebouw van de ‘Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België’ bezocht, nu was het de beurt aan het ‘Wiertzmuseum’. Dit bijzondere museum – een onderdeel van de KMSKB – ligt een beetje verscholen tussen de moderne gebouwen van de Europese wijk en is een waar (verborgen) juweeltje. In het voormalige atelier van Antoine Wiertz hangen de immense schilderijen van deze 19de eeuwse kunstenaar. Sarah, Gitte en Emma verzorgden een gidstour voor de leerlingen van de twee klassen 6 Humane wetenschappen. Een eerbetoon aan een te weinig bekende schilder uit België.

In de namiddag ontvingen de parlementsleden Barbara Creemers (oud-leerling van SAB!) en Gilles Van den Burre ons in het federale huis. Onze cultuurwetenschappers vuurden hun politieke vragen af, de politici beantwoordden deze afwisselend in het Nederlands en in het Frans. Zeer bruikbare en relevante informatie om te verwerken in de eindwerken van onze laatstejaars. Het rode pluche van de Senaat mochten we naderhand even ‘bezetten’. Tenslotte konden we de plenaire vergadering in de Kamer vanuit de bezoekersloge meemaken. Altijd een belevenis om al die ministers en kamerleden ‘live’ te herkennen.

Een fijne afsluiter van een intense artistieke en politieke dag, maar…wat deed dat wit paardje op al die plaatsen?