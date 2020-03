Rotary Borgloon verzamelt 526.243 rosse eurocentjes voor Een Hart Voor Senegal

Borgloon - De Haspengouwse serviceclub Rotary Borgloon startte eind vorig jaar met een inzamelactie van rosse eurocentjes. De opbrengst zou integraal gaan naar Een Hart Voor Senegal, dewelke al enkele jaren een school aan het bouwen is in Mbour (westkust van Senegal). Momenteel gaan er 824 kinderen naar school in drie kleuterklasjes en zes klassen van de lagere graad. De leerlingen krijgen driemaal per week een warme maaltijd en medische zorgen.

Samen met dertien Zuid-Limburgse scholen verdeelde Rotary Borgloon en Een Hart Voor Senegal bijna 3.000 potjes aan leerlingen van de lagere graad. De scholen, leerlingen en leerkrachten verzamelden in totaal 1.575 kg aan rosse eurocentjes.

Het ging echter niet alleen over het inzamelen van de centjes, bij ieder schoolbezoek werd er een lesuur besteed aan het leven en naar schoolgaan in Senegal, dit aan de hand van een filmpje, ‘Een dag op school in Bay Dëkk’, staat trouwens online op YouTube. De leerlingen waren enthousiast, nieuwsgierig en sommigen ontroerd bij het zien hoe hun leeftijdsgenootjes in soms erbarmelijke omstandigheden naar school moeten gaan. Een lesuur volstond meestal niet, mede door de vele vragen en leuke anekdotes.

Gisteren was dan het grote moment, de totaalsom! Acht ritten naar de Nationale Bank in Brussel en het mooie werk van alle deelnemers en vrijwilligers brachten dan ook de mooie som van 13.570,91 euro op.

De voorzitter en bezielers van het project waren dan ook zeer fier om de reuzecheque te mogen overhandigen aan Een Hart Voor Senegal. Beide voorzitters en leden van de werkgroep dankten alle aanwezige schooldirecties en sympathisanten voor dit fantastische werk en de mooie samenwerking. De opbrengst zal gebruikt worden bij de afwerking van de school, die nu in haar laatste fase zit.

Alle klassen zijn betegeld en afgewerkt. De nodige veiligheidsvoorzieningen zijn geplaatst. Alle sanitaire installaties werken op de drie verdiepingen, rest er nog het beplakken en verven van de buitenmuur. Ook de speelplaats krijgt een grondige opknapbeurt, bomen worden aangeplant en speeltuigen bijgeplaatst.

Iedere school kreeg ook een metekindje toegewezen, dat opgevolgd kan worden door de hele schoolgemeenschap. Trouwens er zijn al meer dan 530 meters en peters in Limburg die een metekindje hebben, info op onze website en Facebook.

Eigenlijk loopt het project nog steeds door, want verschillende aanwezigen brachten volle potjes met rosse eurocentjes mee naar de leuke avond. Wie er nog heeft, een seintje, en we komen ze ophalen.

Een Hart Voor Senegal had ook zijn trouwe vrijwilligers uitgenodigd, ieder jaar kunnen ze beroep doen op een zestigtal medewerkers. De voorzitter loofde hun inzet, ze zijn steeds paraat om te helpen bij de activiteiten, een vriendengroep die blijft groeien.

Foto’s: Kim Cramer