Tessenderlo -

Een vrachtwagen is vanmorgen vroeg gekanteld aan de brug van de E313 in Tessenderlo, in de richting van Ham. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de uitrit van het tankstation Total. De oorzaak is nog niet bekend. Door het ongeval werd de oprit en de afrit van het tankstation afgesloten voor alle verkeer. De doorgang op de snelweg verliep even iets moeizamer maar er was geen file. De politie is ter plaatse. De vrachtwagen werd rond 7 uur getakeld.