Dialectviering voor carnavalisten in Gellik

“De viering ging door in de aula van de muziekacademie van Gellik. Deze 7de editie had als thema ‘Dao lôp get roond op Gods akker’. In alle dialecten van Groot Lanaken werd er gebeden, gezongen en geluisterd naar het scheppingsverhaal, waarbij geloven een feestelijk gebeuren werd en op een carnavaleske wijze uitgebeeld door de oud prinsen en prinsessen die dit jaar de ere-genodigden waren samen met prins Roy I en jeugdprinses Bo I van de Gelliker Galliaren”, vertelt Ronny Willems. Terwijl Theo Vanderhoven de viering voorging zorgde het harmonieorkest de PoRijkes voor de muzikale omlijsting met als hoogtepunt het Onze Vader door gelegenheidsrapper Serafijn van Damme.