Genk -

Topchef Peppe Giacomazza is dinsdagavond betrokken geraakt bij een ongeval aan de Shopping 1 in Genk. Na een botsing met een auto kwam hij tegen een verkeerspaal terecht. “Ik heb een gebroken neus en kneuzingen aan mijn borstkas, dus ik blijf een nachtje in het ziekenhuis”, zegt hij.