Op zoek naar de daders: aflevering 2 van ‘In de ban van de wolf’ vanaf vandaag online

Hasselt - De tweede aflevering van onze podcast ‘In de ban van de wolf’ staat vanaf vandaag (gratis) online op hbvl.be. In deze aflevering gaan onze journalisten op zoek naar de mogelijke daders van de moord op wolvin Naya.

Vorige week lanceerde Het Belang van Limburg de eerste aflevering van de driedelige podcast ‘In de ban van de wolf’. Daarin hoorde je hoe het wolvenbestand in Limburg is toegenomen en hoe de dieren naar hier zijn gekomen. Maar ook dat het met één wolf gruwelijk is misgelopen: wolvin Naya werd moedwillig gedood.

In deze tweede aflevering zoomen onze journalisten in op de mogelijke daders, nu het onderzoek naar de moord op de wolvin in een finale fase is aanbeland. Waren het paardenfokkers, schapenboeren of jagers? Komt ook aan bod: de ongezien hoge premie van 30.000 euro om mensen aan het praten te krijgen.

De laatste aflevering van ‘In de ban van de wolf’ mag je volgende week woensdag, 18 maart, verwachten. Daarin gaan onze journalisten dieper in op het gerechtelijk onderzoek naar de moord op Naya en vooral het uitzonderlijke karakter ervan. Maar ze kijken ook verder: is de aanwezigheid van wolven in Limburg een eerste teken van een transitie in de natuur? En zijn de wolven een blijvend fenomeen in onze provincie?

