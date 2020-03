Een werk van Vincent van Gogh dat voor minder dan vijf euro op de kop getikt werd, is op de prestigieuze kunstbeurs Tefaf in Maastricht verkocht voor 15 miljoen euro.

‘Paysanne devant une chaumière’ ofte ‘Boerin voor een boerderij met rieten dak’ werd in 1967 te koop aangeboden na een overlijden in Staffordshire. De vader van de verkoper had het schilderij ooit als ...