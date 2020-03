TIPS. Vintage in de kijker, veelzijdige oortjes

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Multifunctionele oortjes



Overal waar je wil naar muziek luisteren? Of gewoon telefoontjes doen terwijl je pendelt en niet verveeld zitten met een kabel? Dan zijn de nieuwe Galaxy Buds van Samsung misschien een leuk cadeautje (voor jezelf). Verkrijgbaar in verschillende kleuren – zwart, wit en geel – en makkelijk op te laden in het bijhorende doosje. Adviesprijs: 149 euro.

3D voor je decolleté

Méthode Jeanne Piaubert, dat zich focust op cosmetische uitvindingen, heeft samen met cosmetisch textielbedrijf Lytess, schelpen met push-upeffect ontwikkeld. Die bevatten microcapsules die een direct lifting van de borsten beloven. Hoe het werkt? Door de wrijving tussen huid en textiel komen onder meer hyaluronzuur, vitamine E en complex van bruine algen vrij om je borsten te omhullen en te verzorgen. Prijs: 55 euro, bij Planet Parfum.

Door een blauwe bril

Daar komt de lente aan… Het moment bij uitstek om een nieuwe zonnebril aan te schaffen. Accessoirelabel Pilgrim heeft naast de juwelencollectie een uitgebreid gamma aan modieuze exemplaren voor dagelijks gebruik - denk meer klassieke monturen - of om zelf te shinen op de festivalweides. Dat kan mer meer experimentele modellen. Alle brillen zijn met de hand gemaakt en bieden beschermen tegen UVA- en UVB-straling. Model op de foto: 39,95 euro.

Vintage in de kijker



Op zaterdag 14 maart kunnen liefhebbers van spulletjes uit de fifties tot de nineties hun hart ophalen tijdens de jaarlijkse Retrodag in de Kringwinkels. Naast de hebbedingen uit vervlogen tijden, vinden er verschillende activiteiten plaats. Een voorbeeld: in de Antwerpse winkels maken bezoekers die verkleed komen in een foute jogging of old school-outfit kans op een retrofiets. Een volledig overzicht vind je via: www.dekringwinkel.be