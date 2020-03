Goed nieuws voor Van Tichelt en Nikiforov: judobond verlengt olympische kwalificatie met een maand

De Internationale Judobond (IJF) heeft de olympische kwalificatieperiode met een maand verlengd, omdat heel wat toernooien deze weken niet doorgaan vanwege het nieuwe coronavirus. De judoka’s hebben nu tot en met 30 juni de tijd om punten te verzamelen voor de olympische ranglijst, op basis waarvan de tickets voor de Spelen in Tokio worden verdeeld.

Afgelopen week ging de Grand Prix in Rabat na een beslissing van de Marokkaanse autoriteiten niet door, nadat ook in het Noord-Afrikaanse land een persoon besmet was geraakt met het coronavirus. De IJF besloot maandag om alle kwalificatietoernooien tot eind april te cancelen, waaronder de Grand Slam in Jekaterinenburg. Onduidelijk is of voor deze evenementen op korte termijn een nieuwe datum kan worden gevonden. De kwalificatieperiode voor de Spelen, die op 24 juli in Tokio beginnen, werd alvast verlengd. Dat is goed nieuws voor onder meer onze landgenoten Dirk Van Tichelt en Toma Nikiforov.

