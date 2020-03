Modemerken in de ban van de bandana

Wie op zoek is naar een hoofddeksel, heeft de komende seizoenen een paar modieuze keuzes. Naast de zeemanspet wordt ook week meer gekozen voor een bandana. Een neutraal exemplaar, met het logo van je favoriete label of als statement: alles kan.

Het was Vivienne Westwood die de bandana herintroduceerde op de Parijse catwalk. De ontwerpster, bekend om haar punky stijl, ontwierp kleurrijke modellen. Bij het Italiaanse Gucci werd de bandana zowaar ingezet als boerinnetjes chic. Creaties met bloemetjes, die ook een beetje aan oma’s zakdoeken doen denken, vormden een lief contrast met de hoekige blazers van het luxemerk.

Gucci / Vivienne Westwood

Ook andere modehuizen springen mee op de trend. Bij het Franse Dior wordt logomania nog hoog in het vaandel gedragen. De initialen komen veelvuldig terug op de zijden sjaaltjes die ‘Pirates of the Caribbean’-gewijs geknoopt worden gedragen. Hetzelfde verhaal bij Jacquemus, die het hoofddeksel en sjaaltje in één, vooral in neutrale kleuren in de collectie heeft.

Bandana’s zijn nooit helemaal weggeweest, maar zijn nu weer prominent op de catwalk en straks wellicht ook vaker in het straatbeeld te zien. Vroeger werden de sjaaltjes vooral gedragen door rocksterren - denk Axl Rose van Guns N’ Roses in de jaren 90 - en bij veel gelijkheidsprotesten. Het sjaaltje is ook populair in combinatie met een hoed. Onder meer Alicia Keys was vroeger fan.