Magere vangst bij paddenoverzet in Tessenderlo

Regio

47 padden, 51 kikkers en 1 alpenwatersalamander. De oogst van de paddenoverzetactie zaterdagavond in Engsbergen, een van de 276 in Vlaanderen, was niet rijk. Vindt ook vrijwilligster Petra Van Doninck...

