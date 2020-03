ZEB wil tegen 2025 niet-duurzame merken volledig uit winkel bannen

De Belgische multibrand fashion store ZEB heeft enkele nieuwigheden in petto. Zo opent het dit jaar negen nieuwe winkels en kondigt het aan dat het tegen 2025 alle niet-duurzame merken uit de filialen wil bannen.

“Bij ZEB willen we niet alleen zelf een inspanning doen, maar gaan we ook onze klanten en leveranciers aanzetten om de handen in elkaar te slaan voor een beter milieu. We zijn ervan overtuigd dat, wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt, dit grote veranderingen kan teweegbrengen in de mode-industrie”, verklaart CEO Luc Van Mol.

Dat doet het concreet door het gebruik van wegwerpplastic met de helft te verminderden. De verpakkingen van de online aangekochte kledingstukken worden volledig duurzaam en de winkels en het hoofdkantoor worden energieneutraal. Het duurzaamheidsplan zal de komende vijf jaar geleidelijk aan worden uitgerold. Tegen 2025 worden ook de merken die niet-duurzaam zijn uit het aanbod gehaald.

Vintage pop-up

ZEB wil verder ook meer inzetten op vintage en opende zopas in Wilrijk de eerste vintage pop-up. Die winkel biedt vijfhonderd tweedehands kledingstukken aan en zal drie maanden open zijn voor het publiek. “Dit initiatief is niet enkel hip en trendy, maar is ook een grote stap in het verduurzamen van fashion”, zegt marketingdirecteur Erika Mees.