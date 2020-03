Komt de extravagante Billy Porter met een eigen modelijn?

Acteur Billy Porter (50), die op evenementen zoals de Oscars steeds de show steelt met zijn extravagante outfits, denkt na over een eigen modelijn. Dat schrijft onder meer Page Six, het showbizzkatern van The New York Post.

De ‘Pose’-ster overweegt zijn eigen kledingmerk te lanceren. “Ik ben aan het uitzoeken hoe een modellijn eruit zou zien”, vertelde Porter aan People. “Ik weet niet zeker of het kleding of accessoires zullen zijn. Ik weet het niet zeker, maar het zit in mijn hoofd.”

Billy Porter op de Oscars Foto: ISOPIX

Een ding staat wel vast: als de ster zijn ideeën concretiseert, wordt de lijn bijzonder. De acteur staat immers bekend om zijn extravagante en bombastische outfits, waarin hij vaak met alle aandacht gaat lopen op de rode loper.

Billy Porter op de Grammy’s Foto: ISOPIX

Enkele van de meest memorabele looks van de ster zijn de fluwelen smokingjas van Christian Siriano. Deze trok hij aan op de Oscaruitreiking in 2019. Ook de gemechaniseerde en met kristal bedekte hoed op de Grammy’s van dit jaar, de bladgouden top op de Oscars van dit jaar en zijn gevleugelde jurk op het meest recente Met Gala staan in het geheugen van menig modeliefhebber gegrift.