Waasland-Beveren wil licenties van Anderlecht en KV Oostende aanvechten

Waasland-Beveren heeft in een officieel schrijven naar het parket en de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een bijkomend onderzoek gevraagd naar de licenties van RSC Anderlecht en KV Oostende. “Het zou zonde zijn dat Waasland-Beveren zijn plaats in 1A moet afstaan aan een ploeg die niet op alle terreinen het spel eerlijk speelt”, meldt de rode lantaarn dinsdag in een persbericht.