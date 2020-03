De vier grootste Amerikaanse sporten weren voortaan journalisten uit kleedkamers

Journalisten hebben niet langer toegang tot de kleedkamers van het Amerikaanse basket (NBA), ijshockey (NHL), baseball (MLB) en voetbal (MLS). De vier liga’s laten voorlopig alleen nog spelers en essentieel personeel toe in de vestiaires, in een poging de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In de Verenigde Staten is het de gewoonte dat journalisten na trainingen en wedstrijden in de kleedkamers worden toegelaten om met de sporters te spreken. Maar daar komt dus verandering in. “Media krijgen nog toegang tot de aangewezen plaatsen buiten de kleedkamers. Deze tijdelijke veranderingen gelden vanaf dinsdag voor matchen en trainingen”, luidde het maandagavond in een persbericht.

De NBA heeft de clubs ook gevraagd zich voor te bereiden op het mogelijk organiseren van wedstrijden achter gesloten deuren. Tegelijk kregen de spelers de raad alleen nog vuistjes te geven aan de fans in plaats van high-fives en geen pennen, ballonnen of truitjes aan te nemen.