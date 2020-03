Pelt -

In Overpelt is dinsdagmorgen de verdachte ingerekend van een zware ramkraak net over de grens in het Nederlandse Budel. Daar reden ze rond 3.15 uur met een auto door de etalage van Foto Rooymans. In een andere wagen stoven ze richting Pelt. De vluchtauto lieten ze daar achter.