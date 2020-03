Bedankt coronavirus: eerste Bundesligamatch ooit zonder publiek wordt een feit

De competitiewedstrijd van woensdag (18u30) tussen Borussia Mönchengladbach en Keulen wordt de allereerste Bundesligamatch achter gesloten deuren.

Nooit eerder sinds de oprichting van de Duitse profvoetbalcompetitie in 1963 vond er een wedstrijd plaats zonder publiek. Maar vanwege het coronavirus zijn woensdag geen supporters welkom in Mönchengladbach.

'Wij betreuren dit heel erg en beseffen dat het een ernstige beslissing is, maar wij volgen de richtlijnen van de overheid op', verklaarde de burgemeester van Möchengladbach Hans Wilhelm Reiners. De wedstrijd zou aanvankelijk op 10 februari worden gespeeld, maar werd toen uitgesteld vanwege de storm Sabine.

Voorlopig is Mönchengladbach - Keulen de enige match achter gesloten deuren in de Bundesliga. Duitse media menen evenwel dat ook de derby tussen Dortmund en Schalke van zaterdag zonder publiek zal doorgaan. Die match wordt eveneens in de door het coronavirus getroffen regio Noordrijn-Westfalen gespeeld.