Angelina Jolie onthult dat twee van haar dochters operaties ondergingen

Angelina Jolie en Brad Pitt waren beiden afwezig op de BAFTA Awards en wel omdat hun dochters Zahara en Shiloh operaties moesten ondergaan. Dat vertelt de actrice zelf in een essay dat ze schreef voor het magazine ‘Time’.

Naar aanleiding van Wereldvrouwendag schreef Angelina Jolie het essay ‘Why girls deserve love and respect on International Women’s Day’. Daarin kaart ze onder andere de situatie aan waarin haar twee dochters Zahara (15) en Shiloh (13) zich nu bevinden. Beide meisjes werden de afgelopen maanden meerdere keren geopereerd.

“Ik heb de afgelopen twee maanden in en uit het ziekenhuis doorgebracht met mijn oudste dochter, en enkele dagen geleden zag ik haar jongere zus onder het mes gaan voor een heupoperatie”, schrijft ze. “Ze weten dat ik dit schrijf, omdat ik hun privacy respecteer en we het samen hebben besproken. Ze hebben me bovendien aangemoedigd om dit te schrijven. Ze begrijpen dat medische uitdagingen aangaan en vechten om te overleven en te genezen iets is om trots op te zijn.”

Tot wanhoop gedreven

De 44-jarige actrice had ook nog enkele woorden van lof in petto voor haar andere kinderen. “Mijn jongste dochter is er constant bij geweest om haar grote zussen bij te staan, dus ik had al mijn meisjes bij me. Ook hun broers zijn van onschatbare waarde geweest. Het was een heftige tijd, waarin we soms tot wanhoop werden gedreven. Maar het gaat nu goed en ik ben ontzettend trots op dat wat deze twee kanjers hebben laten zien.”