Pas afgestudeerd. En dan een goede job vinden: da’s de kunst!

Hasselt - Wat als… je hart ligt bij een studierichting die niet leidt tot jobs met veel openstaande vacatures? Volg je toch je interesses en talenten of speel je op zekerheid door een richting te kiezen die bijna automatisch de weg naar de arbeidsmarkt opengooit? We vroegen het aan drie ‘young graduates’ die onlangs een diploma als kunstenaar hebben behaald en nu hun weg in een professionele carrière zoeken.

Er zijn tal van studierichtingen waarin een diploma zelfs geen vereiste is om een arbeidscontract te mogen tekenen. Bedrijven met knelpuntberoepen staan al jaren voor het afstuderen met een lucratief arbeidscontract te zwaaien. Heel wat studenten laten hun studiekeuze dan ook bepalen door de werkzekerheid die wordt geboden als het volledige lessenpakket met succes is doorworsteld. Of ze het graag doen, is dan bijzaak.

Maar het kan ook anders: studenten die heel bewust opteren voor een richting die hen uitermate boeit. Later werk vinden, is van ondergeschikt belang en wordt beschouwd als een uitdaging van het moment. Zoals de studenten van kunstrichtingen. Of is dat een misvatting?

Talent > diploma

“De kunstopleidingen aan de PXL bereiden de studenten wel degelijk voor op het inzetten van hun talent in een professionele omgeving”, zegt opleidingshoofd Erica Cselotei van de PXL-MAD School of Arts. “De samenstelling van het curriculum en de begeleiding vormen een goede introductie voor een breed spectrum van beroepen waarin creativiteit en ‘out of the box’ denken belangrijk zijn. We zien vaker dat bedrijven meer kijken naar het talent dan naar het diploma, en dat opent evenwaardige kansen op de jobmarkt voor onze alumni.”

Discipline

Studenten bevestigen dat, al blijft de omschakeling geen evidentie. “Kunst studeren is blikverruimend”, weet Roel Vandermeeren, die vorig jaar afstudeerde in de richting Vrije Kunsten-Schilderkunst. “In een kunstopleiding leef je tussen studie en praktijk, waarbij je vele facetten krijgt aangeleerd. De missie is vervolgens om je te stimuleren tot autodidact, want eens de schooltijd voorbij is zal je alles zelf moeten doen. Natuurlijk is het de bedoeling dat deze opleiding je hierop voorbereidt. Maar als je geen discipline hebt en niet hard wil werken, zal het onmogelijk zijn om kwalitatieve kunst te creëren, én hier nog eens van te leven.”

“De kunstwereld is een zeer harde wereld. Voor een student is het verleidelijk om een verkoopbaar product te maken, waarbij de essentie van de kunst verwatert. Alleen door jezelf te omringen met mensen van de bovenste plank, met veel professionele ervaring, maak je een kans om als jonge kunstenaar op eigen benen te staan in onze hedendaagse maatschappij.”

Lees meer...