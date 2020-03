Vliegtuigpassagier belandt in houdgreep wanneer ze “met opzet” op bemanning hoest

Een Chinese vrouw werd vrijdag met geweld in bedwang gehouden toen ze kwaad werd omdat ze na de landing in Shanghai uren moest wachten om af te stappen. De passagiers moesten eerst gescreend worden op het coronavirus voordat ze het toestel mochten verlaten. De lange wachttijd was niet naar de zin van de vrouw, die “gefrustreerd” raakte, agressief werd en “met opzet” op stewardessen hoestte.