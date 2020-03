Dan mag Dries Mertens spelen in Camp Nou, maar blijft het mythische stadion leeg... Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Napoli zonder publiek

De terugwedstrijd van de achtste finale in de Champions League tussen FC Barcelona en Napoli zal vanwege het coronavirus achter gesloten deuren worden afgewerkt. Dat maakte Barça dinsdag bekend.

De match in Camp Nou staat op 18 maart geprogrammeerd. Eind februari eindigde de heenwedstrijd in het Stadio San Paolo op 1-1. Dries Mertens opende na een half uur de score, kort voor het uur maakte Antoine Griezmann gelijk.

Barcelona-Napoli is niet de eerste Europese topper waar geen publiek welkom is door het coronavirus. Ook in onder meer PSG-Dortmund van woensdagavond (11 maart) zullen de tribunes leeg blijven, net als vanavond (dinsdag) in Valencia-Atalanta.