Diesel en benzine tanken wordt morgen/woensdag fors goedkoper. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. De maximumprijs van een liter benzine 95 (E10) zakt 11,4 cent per liter tot 1,30 euro per liter. Voor diesel (B7) gaat er 9,4 cent af, tot een maximumprijs van 1,3450 euro per liter.