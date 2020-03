Man van Neeroeters gezin test na week thuisisolatie negatief op corona: “We kunnen terug leven”

Maaseik / Neeroeteren -

Johan Hagenbeek (45) uit Neeroeteren, die met zijn gezin al ruim een week in thuisisolatie zit, heeft nu toch negatief getest op het coronavirus. “Eindelijk kunnen we terug leven”, zegt zijn vrouw Wendy (45). “Al is het onbegrijpelijk dat we acht dagen hebben moeten wachten op de uitslag van de test.”