"Max Verstappen is een betere rijder dan Lewis Hamilton"

Komend weekend gaat het nieuwe F1-seizoen van start in Melbourne en een van de dingen om naar uit te kijken wordt hopelijk een strijd om de wereldtitel tussen Hamilton en Verstappen.

Vorig jaar liet Verstappen al eens vallen dat hij Hamilton wel zou kunnen verslaan, moest hij hetzelfde materiaal ter beschikking hebben als de zesvoudige wereldkampioen.

Nu mengt McLaren-rijder Lando Norris zich ook in de debatten door te stellen dat Verstappen de betere racer van de twee is. "Lewis heeft veel goede races gereden gedurende vele jaren. Hij is erg sterk in de kwalificatie. Hij werkt zijn ronden foutloos af en dat doet hij ook tijdens de races van bij het begin", legde Norris uit aan PA News Agency.

Ondanks het feit dat Hamilton goed op weg is om de meest succesvolle F1-rijder aller tijden te worden, ziet Norris nog een paar dingen die voor verbetering vatbaar zijn: "Je ziet hem nooit een mooie inhaalactie maken. Waarschijnlijk omdat hij altijd voorin rijdt. Toch zie je Max constant die acties maken. Beide rijders hebben hun sterke punten, maar op iets andere gebieden”, aldus Norris.

“Het zou geweldig zijn om die twee dit jaar direct met elkaar te zien vechten. Zij zijn degenen die zich echt kunnen bewijzen. Laten we hopen dat we komend seizoen een spannend gevecht voor het kampioenschap hebben, dit voordat de regels in 2021 worden gewijzigd", aldus Norris.

