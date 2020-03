Max Verstappen voor seizoensstart over zijn imago, titelkansen en alle heisa: “Ik heb ook een leven naast de Formule 1”

Meer dan ooit is Max Verstappen een uithangbord van de Formule 1. Komend weekeinde begint hij aan zijn zesde seizoen en zal hij worden neergezet als de grote uitdager van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Een gesprek met een nuchtere Limburgse Nederlander in een wereldsport over zijn imago, zijn titelkansen bij Red Bull Racing en alle heisa rond zijn persoon.