Je kunt nu ook luisteren naar Dior dankzij podcastreeks

Dior heeft een nieuwigheidje gelanceerd: een podcastserie. De eerste twee afleveringen staan ondertussen online.

Dior lijkt een nieuwe creatieve weg te zijn ingeslagen. Na samenwerkingen met kunstenaars als Kaws en Daniel Arsham en het vijfjarige partnerschap om met het Louvre de Jardin des Tuileries te renoveren, kondigt het Franse modehuis nu een podcastreeks aan. Die kreeg eenvoudigweg de naam ‘Dior Talks’.

De host van de podcast is de Londense schrijfster en curator Katy Hessel. Zij brengt telkens creatievelingen voor haar microfoon die “de richting van het modehuis helpen sturen en een artistieke, culturele of intellectuele impact hebben op het label”.

Het eerste seizoen focust zich op feministische kunst en in de eerste aflevering praat creatief directeur van de vrouwencollectie Maria Grazia Chiuri honderduit over haar ideeën. In de tweede aflevering komt de Amerikaanse kunstenares Judy Chicago aan het woord. Zij werkte onlangs nog mee aan een modeshow van Dior.