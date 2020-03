KRC Genk rest van seizoen zonder Kristian Thorstvedt

Slecht nieuws voor KRC Genk: blauw-wit moet het de rest van het seizoen stellen zonder middenvelder Kristian Thorstvedt. De jonge Noor liep zaterdagavond in Oostende een breukje in de linkervoet op. “Nader onderzoek moet uitwijzen of een operatieve ingreep noodzakelijk is, maar hij is zeker out tot de voorbereiding van volgend seizoen”, klinkt het bij Genk.