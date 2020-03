Klacht over ‘kakkerlakken’ in Vossemeren: “Dat zijn kevers voor groenonderhoud”

Een vakantieganger in Center Parcs De Vossemeren schrok zich afgelopen weekend een hoedje toen hij enkele kakkerlakken aantrof tussen zijn kleding in de locker aan het subtropisch zwembad. Het blijkt om kevers te gaan die het park zelf uitzet voor een natuurlijk beheer van de beplanting.

“Toen we na het zwemmen onze locker openden zagen we tussen onze kleding drie grote dikke kakkerlakken kruipen. Onze kleding was helemaal besmeurd”, aldus de misnoegde vakantiegast.

Huisbioloog van Center ...