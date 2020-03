In de MLS waren ze afgelopen weekend aan de tweede speeldag van het nieuwe seizoen toe. Er werd weer vlot gescoord in de VS. Daarbij stak de kanonskogel van Jakob Glesnes erboven uit. De 25-jarige Noor is een zomeraanwinst van Philadelphia Union en trapte tegen LAFC voor het eerst op doel. Vanop zo’n 30 meter was het meteen raak.