Onderzoek naar fraude met examen bij luchtverkeersleider Skeyes

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot laat onderzoeken of een examen voor kandidaat-luchtverkeersleiders bij Skeyes correct verlopen is. Een mondeling examen van januari werd ongeldig verklaard en mocht worden overgedaan. Volgens de Gilde van Luchtverkeersleiders omdat de zoon van een directielid niet geslaagd was, volgens Skeyes omdat de procedure niet gevolgd was, schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.