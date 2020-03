Meisjes toestelturnen Palfit Paal veroveren alweer enkele titels

Paal

Beringen - In het weekend van 7 en 8 maart vond de laatste voorronde van het C-niveau plaats in Hechtel-Eksel. In dit weekend kwamen voor Palfit nog 7 meisjes in actie om te strijden op hun provinciaal kampioenschap.

Kato Laeveren en Lena Claes mochten hierbij de spits afbijten in de categorie C13. Beide meisjes hadden een héél mooie wedstrijd en konden zeer tevreden huiswaarts keren. Kato werd Limburgs Kampioen en Lena werd 4e van Limburg van de maar liefst 15 deelnemers. Ook allround wisten ze hun mannetje te staan! Kato werd 3e en Lena 22e op maar liefst 76 deelnemers.

In de avond was het aan Evelyn Neuteleers, Kyara Schepers en Lauren Vanceer in de categorie C18+.

Kyara kon helaas maar aan 2 toestellen deelnemen omwille van een blessure. Echter wist zij wel een extra schroef aan haar vloeroefening toe te voegen en zette dus een mooie prestatie neer.

Lauren maakte een mooie comeback en werd knap 4e van Limburg.

Evelyn had een mindere start aan barre, maar wist desondanks toch de titel van Limburgs Kampioen te bemachtigen!

Allround werd Evelyn 5e, Lauren 24e en Kyara 36e.

Op zondag 8 maart was het nog aan Lena Rabijns en Lenthe Van Broekhoven om hun laatste voorronde te turnen. In de categorie C11 hebben deze meisjes hun beste beentje voorgezet en de voorronde schitterend afgesloten. Lena werd 2e en Lenthe 3e van Limburg! Ook allround waren het zeer mooie resultaten. Lena werd 23e en Lenthe 28e van de maar liefst 72 deelnemers.